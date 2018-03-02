РИАМО (БАЛАШИХА) – 2 мар. В ночь на пятницу во дворе дома в подмосковной Балашихе произошло возгорание автомобиля, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Московской области.

«Второго марта в 01:09 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом №21», – говорится в сообщении.

Уже через 10 минут пожар ликвидировали. К тушению привлекались четыре человека и одна единица техники.