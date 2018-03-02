РИАМО - 2 мар. Жителя микрорайона Климовск подмосковного Подольска госпитализировали в больницу с колото-резаным ранением грудной клетки, его собутыльника задержали, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Первого марта в 06:10 в городском округе Подольск, микрорайон Климовск, улица Ленина, из квартиры бригадой скорой помощи с колото-резаным ранением грудной клетки доставлен и госпитализирован мужчина 1949 года рождения», - сказал собеседник агентства.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в полицию знакомый раненого 1983 года рождения, добавил он.

«Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан», - добавил представитель пресс-службы.