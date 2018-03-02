РИАМО - 2 мар. В Северном, Северо-Западном, Восточном и Центральном округах столицы построят переходы через Московское центральное кольцо, соответствующие проекты планировки территорий прошли публичные слушания, утвердить их планируется в конце первого квартала 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Запланировано строительство четырех пешеходных переходов через Московское центральное кольцо. Они будут как наземными, так и подземными. В ряде случаев они свяжут между собой разрозненные районы города. Строительство переходов обеспечит комфортное и безопасное передвижение жителей города», - сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Один надземный пешеходный переход построят через пути МЦК в районе Старокоптевского переулка на севере Москвы. Он свяжет проезд Черепановых с Михалковской улицей, на которой расположен памятник садово-паркового искусства «Усадьба Михалково».

Еще один наземный пешеходный переход появится между улицей Панфилова и 1-м Волоколамским проездом. Он свяжет два района города – Север и Северо-Запад. Жителям поселка художников Сокол и соседнего микрорайона Щукино станет намного комфортнее попадать из района в район, безопасно преодолевая железнодорожные пути. В 750 метрах от будущего перехода расположена станция МЦК «Улица Панфилова».

Другой надземный пешеходный переход построят для пешеходной связи между жилыми районами Богородское и Метрогородок Восточного административного округа. Он будет располагаться около станции МЦК «Бульвар Рокоссовского».

Пешеходную зону планируется создать и в центральном округе столицы, в районе пассажирской платформы «Тестовская» Смоленского направления. Для этого продлят существующий переход под Третьим транспортным кольцом. Он пройдет от 2-го Красногвардейского проезда до строящегося ЖК «Центр Сити». Жители смогут безопасно добраться от строящегося микрорайона к деловому центру «Москва-Сити» и железнодорожной платформе «Тестовская».