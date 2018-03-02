РИАМО - 2 мар. Одну из возможных причин аномального похолодания на стыке зимы и весны в Москве и во всей Европе ученые нашли в Арктике, там в феврале на высоте 30 километров произошел так называемый феномен внезапного потепления в стратосфере, пишет газета «Московский комсомолец».

В результате внезапного потепления, которое случилось несколько недель назад, температура в Арктике достигла нулевой отметки, хотя должна была быть в пределах минус 30 градусов. Такое потепление случается в северном полушарии примерно раз в два года и зависит от сильных атмосферных колебаний (планетарных волн).

«В Южном полушарии такое явление было зафиксировано всего один раз — в 2002 году. Такое довольно стабильное их состояние на юге связано с однородной морской поверхностью. В северных же широтах планетарные волны более активны благодаря неоднородному рельефу и контрастам между океаном и атмосферой», — сказал ведущий научный сотрудник Института физики атмосферы РАН, доктор физико-математических наук Александр Груздев.

В то же время ученый не видит прямой четкой зависимости похолодания в Европе от возникновения внезапного стратосферного потепления.

«Если такая связь и существует, то она не всегда однозначна. Дело в том, что в атмосфере не всегда высокие слои оказывают влияние на низкие, бывает и наоборот», — добавил Груздев.

По словам ученого, внезапное потепление в стратосфере было зафиксировано — в течение нескольких суток температура над Северным полюсом поднялась на десятки градусов, и сейчас специалисты наблюдают за развитием процесса.

«Полярный вихрь действительно сместился несколько южнее от своего постоянного места нахождения. То есть, сейчас он может находится примерно над Санкт-Петербургом или Москвой, бывали годы, когда он смещался в сторону Канады. Сильно охлажденный арктический воздух обычно удерживается в полярном вихре, но когда происходит сбой и смещение ПВ, то над Арктикой ветер относительно полюса меняет направление. Если это и могло повлиять на похолодание в Европе, то довольно опосредовано», — уточнил Груздев.

Ранее из-за аномальных морозов в Московском регионе в течение нескольких дней сохранялся «оранжевый» уровень опасности погоды. Температура на некоторых территориях Подмосковья опускалась почти до минус 30 градусов. Синоптики прогнозируют приход климатической весны только во второй половине марта.