РИАМО - 2 мар. Участников организованной группы лжеэкстрасенсов, которых ранее осудили за мошенничество, будут судить за аналогичные преступления, следствие установило новые эпизоды их «работы», сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Злоумышленники в составе организованной группы похищали у граждан денежные средства под видом оказания услуг парапсихологического характера. Сумма общего ущерба, причиненного потерпевшим, составила свыше 12 миллионов рублей. В 2016 году суд приговорил злоумышленников к лишению свободы сроком от 2,5 до 6 лет.

«Следственной частью СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве были установлены новые эпизоды противоправной деятельности участников организованной группы лжецелителей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Он добавил, что новые эпизоды совершены шестью из десяти соучастников. От их действий пострадали шесть граждан, а сумма общего ущерба превысила 1 миллион рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Люблинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу», - заключается в сообщении.