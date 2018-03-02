РИАМО - 2 мар. Два стоящих рядом дореволюционных здания, расположенные на первой линии в Таганском районе, выставлены на открытый аукцион, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

«На аукцион выставлены двухэтажные здания с подвалами по адресу: Съезжинский переулок,10, строение 1, строение 2. Общая площадь лотов составляет почти 1,4 тысячи квадратных метров. Будущий покупатель сможет использовать оба здания по своему усмотрению, но перед тем, как выполнит условия сделки», - сказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

По его словам, новый собственник объектов должен взять на себя обязательство привести их в надлежащий вид. В зданиях необходимо провести ремонтные и строительно-монтажные работы. При том, что оба строения не имеют статуса объекта культурного наследия, они располагаются в зоне строгого регулирования застройки. Поэтому вся деятельность, связанная с проведением работ по использованию объектов, должна согласовываться с департаментом культурного наследия Москвы.

Здания в историческом центре пользуются большим спросом у представителей бизнеса столицы, судя по последним торговым сессиям, отметил представитель организатора аукционов.

«Локация объектов в Съезжинском переулке позволяет ожидать высокую конкуренцию на предстоящем аукционе. Здания расположены на первой линии в Таганском районе, в зоне общественно-деловой застройки с хорошей транспортной доступностью – в шаговой доступности метро «Площадь Ильича». Как показывает практика реализации подобных объектов, здания в историческом центре Москвы инвесторы чаще всего используют под офисы класса B и B+», – добавил Дегтев.

Начальная стоимость лота составляет 90,8 миллиона рублей. Заявки принимаются до 29 марта. Торги пройдут 4 апреля 2018 года. Хозяйствующим субъектом выступает ГУП «ДЭЗ, ИСК».

«Съезженский переулок называется так по наличию в нем до второй половины XIX века съезжей избы. Эта изба – место оптовой торговли. Была в каждой слободе. В присутствии старшины слободы купцы из других городов осуществляли сделки. Съезжая изба была также местом общинного слободского схода. По всей вероятности, съезжая изба находилась на месте дома №5 в этом переулке. На планах 1860-х годов на участке 10, строение 1 и 2, представлены частные домовладения», – рассказал краевед Филипп Смирнов.