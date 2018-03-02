РИАМО - 2 мар. В десяти регионах-лидерах по объемам ввода жилья количество договоров долевого строительства выросло за январь на 40% к тому же периоду 2017 года, в частности, в Москве этот показатель увеличился почти на 144%, пишет в пятницу «Российская газета».

«Наилучшую динамику демонстрирует Москва: в ней количество договоров увеличилось на 143,7%. Существенное увеличение продаж в Ростовской области (85%), Башкирии (70%), а также в Новосибирской и Свердловской областях, Татарстане», — говорится в материале.

В регионах с крупными городами спрос смещается в мегаполис, что противоречит тенденциям прошлых лет. Еще более резко это выражено в Ленинградской области (минус 2,3% против роста на 40% в Петербурге). В Подмосковье спрос на себя оттягивает новая Москва. Отличные продажи (трехкратный рост) демонстрировала и столица внутри МКАД.

«Хорошую январскую статистику можно объяснить щедрыми скидками (в столице они доходили до 30%) от застройщиков в декабре, часть сделок по которым завершилась в январе. Сыграли роль и ипотека под 6%, и грядущая реформа финансирования строительства. Покупатели, доверяющие сложившейся долевой схеме, опасаются, что жилье купить станет сложнее или оно подорожает», — добавляется в материале.

Строители со своей стороны набирают разрешения на строительство до вступления в силу правила «один застройщик - один дом».