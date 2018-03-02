Что ты знаешь о премии «Оскар»?
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Что ты знаешь о премии «Оскар»? (1/11)
Какой по счету будет церемония вручения премии «Оскар» 2018 года?
Фото официальный сайт премии "Оскар-2016" © Фото
89-ая
90-я
91-ая
Что ты знаешь о премии «Оскар»? (2/11)
Какой российский фильм попал в шорт-лист номинатов на «Оскар-2018»?
Что ты знаешь о премии «Оскар»? (3/11)
У кого из этих голливудских актеров есть статуэтка?
Что ты знаешь о премии «Оскар»? (4/11)
Каким скандалом запомнилась церемония «Оскар-2017»?
Что ты знаешь о премии «Оскар»? (5/11)
Какой фильм получил все награды «Оскара», на которые номинировался?
Что ты знаешь о премии «Оскар»? (6/11)
Кто из режиссеров отказался от участия в «Оскаре», хотя был номинирован на премию?
Фото сайт премии «Оскар-2016» © Фото
Ларс фон Триер
Асгар Фархади
В 2017 году он пропустил «Оскар» из-за указа Трампа на запрет въезда гражданам семи стран в США.
Харви Вайнштейн
Что ты знаешь о премии «Оскар»? (7/11)
Эта актриса была номинирована на премию «Оскар» 16 раз и имеет три награды, в этом году она вновь поборется за премию.
Что ты знаешь о премии «Оскар»? (8/11)
Какой из фильмов получил 14 номинаций на «Оскар», но так и не стал «Лучшим фильмом» года?
Что ты знаешь о премии «Оскар»? (9/11)
Кто получил больше всех «Оскаров» за историю кинопремии?
Что ты знаешь о премии «Оскар»? (10/11)
Как зовут мексиканского режиссера, который становился лучшим на «Оскаре» два года подряд?
Что ты знаешь о премии «Оскар»? (11/11)
Этот известный актер не только не получил «Оскара», но и никогда не номинировался на премию:
Дилетант
Кино – не ваш конек. Поэтому вы вряд ли отличите Вуди Аллена от Ларса фон Триера, и знаете, что у Джонни Деппа и Джима Керри нет «Оскаров». Даже если из номинантов на «Оскар» вы посмотрели многое, но помните только про «Титаник», «Выжившего» и «Ла-ЛаЛенд». Конечно, вы смеялись над шутками про Ди Каприо, но так и не запомнили, за что и когда ему все-таки дали «Оскар». В любом случае, не стоит расстраиваться. Может быть, вы разбираетесь в сериалах, и «Карточный домик», «Игры престолов» или «Черное зеркало» вам намного ближе, чем все эти заумные фильмы, снятые для кинокритиков.
Кинолюбитель
Вы интересуетесь современным кино, но плохо помните имена актеров и режиссеров. Скорее всего, вы не знаете, кто такие братья Коэны, но посмотрели все части саги «Звездные войны», всего «Властелина колец», «Гарри Поттера», а еще все сезоны «Игры престолов», поэтому среди друзей, таких же неспециалистов, вы можете прослыть экспертом. Конечно же, вы смотрели «Ла-ла Ленд», «Артист», «Титаник», «Волк с Уолл-Стрит», «Выживший», но вряд ли отличите Мартина Скорсезе от Джеймса Кэмерона. Дело в том, что вы ходите на все кассовое, и для вас нет разницы, что смотреть - «50 оттенков серого» или «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
Профи
Поздравляем, вы – знаток «Оскара», и, наверное, не пропускаете ни одной кинопремьеры. «Зови меня своим именем», «Тоню против всех» и «Леди Берд» вы посмотрели еще до выхода российской премьеры или хотя бы прочитали об этих фильмах. Возможно, вы не всегда согласны с киноакадемией и не понимаете, почему «Лунный свет» стал лучшим фильмом, обойдя в номинации «Ла-ла Ленд», но вас слегка передергивает, когда-то кто-то путает Иньяритту с Гильермо дель Торо и громко обсуждает «Билборды», не посмотрев «7 психопатов» и «Залечь на дно в Брюгге». Возможно, вы не помните, за какую роль Мерил Стрип получила свою первую статуэтку, но точно знаете, что она является лидером по количеству «Оскаров» среди современных актрис и имеет все шансы получить его за «Секретное досье».
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