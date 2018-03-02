РИАМО - 2 мар. Сотрудники полиции проверяют на достоверность публикации в СМИ об обнаружении в жилом доме в Подмосковье огнестрельного оружия, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Информация об обнаружении оружия в Подмосковье, опубликованная в интернете, проверяется», - сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщили, что в жилом доме в Подмосковье нашли 16 единиц стрелкового оружия и патроны к нему. Инцидент произошел в Ногинске.