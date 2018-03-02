РИАМО – 2 мар. Ученые представили проект стратегии борьбы с онкологическими заболеваниями до 2030 года, в соответствии с программой в стране должна быть внедрена технология ранней диагностики новообразований и создана национальная система мониторинга онкологической помощи, сообщает в пятницу газета «Известия».

«Известия» ознакомились с проектом стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями. Документ подготовили специалисты Российского онкологического центра имени Блохина. О целесообразности принятия общенациональной противораковой стратегии в послании Федеральному собранию заявил Владимир Путин», - говорится в статье.

К 2029 году смертность от новообразований (в том числе злокачественных) должна снизиться до 184 случаев на 100 тысяч населения, этот же показатель среди лиц трудоспособного возраста — до 69 случаев (сейчас превышают 191 и 72 соответственно), указано в индикаторах стратегии. Также стоит задача выявлять злокачественные новообразования на более ранних стадиях. На первой — в 38,5% случаев к 2029 году (сейчас менее 32%), на второй — в 28,5%, на третьей — в 13,4%, на четвертой — в 17,9%.

В проекте сказано, что основные причины нынешних неутешительных показателей по онкологии — низкая активность первичного (терапевтического) звена в деле выявления новообразований, а также слишком позднее обращение россиян за помощью. В этой связи предлагается внедрять скрининговые программы для раннего выявления заболеваний, обеспечивать пациентов качественными и доступными лекарствами, укрепить кадровый потенциал онкологической службы (пока что врачей-онкологов не хватает), создать национальную систему мониторинга состояния онкологической помощи, развивать систему медицинской реабилитации и паллиативной медицинской помощи. Эти задачи Минздрав РФ совместно с заинтересованными ведомствами должен выполнить в 2019-2029 годах, следует из проекта.

Сейчас онкология — вторая в стране причина смертей после сердечно-сосудистых заболеваний. При этом проблема растет: количество больных раком россиян с 2006 по 2016 год выросло значительно, говорится в стратегии. Совокупный показатель распространенности злокачественных новообразований в 2016 году составил 2403 случая на 100 тысяч населения, что выше уровня 2006 года на 38,8%. По данным государственной федеральной отчетности Минздрава РФ по онкологии, в конце 2016 года на учете в различных учреждениях РФ состояло более 3,5 миллионов человек, то есть 2,4% населения страны.

По данным российского общества клинической онкологии RUSSCO, ежегодно от онкологических заболеваний в нашей стране умирает около 300 тысяч человек.