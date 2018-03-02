РИАМО - 2 мар. Избирательные участки и здания вблизи них проверят в целях безопасности перед днем выборов президента РФ 18 марта, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«Все здания, прилегающие к местам проведения голосования, а также чердаки и подвалы будут обследованы представителями жилищно-коммунальных организаций и ГУ МВД России по городу Москве, в проверках будут задействованы кинологи. Дополнительные проверки пройдут непосредственно накануне дня», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все избирательные участки и прилегающие к ним территории будут взяты под круглосуточную охрану, их проверят с помощью технических средств и служебных собак, а в ходе голосования на каждом избирательном участке будут дежурить народные дружинники.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.

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