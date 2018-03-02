РИАМО - 2 мар. Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) согласилась с внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) столицы для участка на Большой Серпуховской улице, владение 13, строение 1, для нового строительства, речь идет о корпусе Российского экономического университета имени Плеханова (РЭУ), говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«На участке площадью 0,8 гектара планируется построить учебный корпус цифровых технологий и информационной подготовки РЭУ имени Г.В. Плеханова. Согласно решению ГЗК, общая площадь нового здания может составить порядка 24 тысяч квадратных метров, предельное количество этажей - девять надземных и два подземных этажа», - сказал председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев.

В настоящее время на данном участке расположено нежилое одноэтажное кирпичное здание с одним подземным этажом.