РИАМО - 2 мар. В парке в Зеленограде в Москве недавно нашли привязанного к дереву самца рыси, его отправили в Центр передержки, департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы объявил конкурс на лучшую кличку для найденыша, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Портал Zelenograd.ru совместно со столичным департаментом природопользования и охраны окружающей среды объявляет конкурс «Имя рыси» на лучшую кличку. Свои идеи жители могут прислать до 12:00 7 марта по ссылке. Лучшее имя будет выбрано сотрудниками департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы совместно с Zelenograd.ru с учетом пожеланий читателей портала», - отмечается в сообщении.

На общегородскую горячую линию поступил звонок от жительницы о том, что, гуляя по парку в Зеленограде, недалеко от тропинки, она увидела крупную дикую кошку, привязанную к дереву. Специалисты департамента природопользования Москвы выехали на место, и обнаружили рысь. Животное отправили на передержку в Центр реабилитации диких животных под Яхромой.

По информации специалистов, рысь – самец, возраст – предположительно 1,5 года. В настоящее время самочувствие рыси удовлетворительное, питание – в соответствии с рационом.