РИАМО (КОРОЛЕВ) – 2 мар. В пятницу таксист в подмосковном Королеве задел человека на пешеходном переходе на Болшевском шоссе, сообщил «РИАМО в Королеве» очевидец происшествия.

«Когда я проходил мимо, стояла машина ДПС и вместе с таксистом они осматривали бампер машины. Скорой помощи я не видел, но не было похоже на то, что ДТП серьезное», – сказал очевидец.

По данным правоохранительных органов, пострадавший 18-летний молодой человек не получил никаких увечий, помощь медиков ему не понадобилась