РИАМО - 2 мар. Злоумышленники похитили из ломбарда на Южнобутовской улице в столице ювелирные украшения на 400 тысяч рублей, связав товароведа-оценщика пластиковыми хомутами, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 28 февраля на службу «02» поступило сообщении о срабатывании сигнализации по адресу: улица Южнобутовская, дом 84, корпус 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 28 февраля в 19:30 в ломбард по указанному адресу вошли двое неизвестных, связали пластиковыми хомутами товароведа-оценщика 1984 года рождения, открыто похитили ювелирные изделия, принадлежащие ломбарду, скрылись. Материальный ущерб составил около 400 тысяч рублей», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело.