РИАМО - 2 мар. Ход работ по проведению капитального ремонта в детской поликлинике держался под личным контролем главы подмосковного Электрогорска Дениса Семенова, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В четверг в Электрогорске прошло торжественное открытие детской поликлиники после капитального ремонта. Многие годы Электрогорская детская поликлиника ютилась в тесных, старых, неприспособленных помещениях. Здание новой поликлиники было построено ровно десять лет назад и для того, чтобы вдохнуть в него жизнь, пройден огромный, тернистый путь.

«Глава Электрогорска Денис Семенов держал ход работ на личном контроле, еженедельно, а порой и чаще проводил выездные совещания с руководством и представителями строительной подрядной организация ООО «Стройинжинирия», которой руководит Виталий Паламарчук», - говорится в сообщении.

Благодаря серьезной работе, проведенной в правовом поле при поддержке и помощи первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой, министра здравоохранения региона Дмитрия Маркова, депутатов Госдумы и Мособлдумы, детская поликлиника вошла в программу «Капитальный ремонт муниципальных и государственных учреждений здравоохранения Московской области».

По программе Электрогорску были выделены средства в размере 33 миллионов рублей на проведение капитального ремонта и 17 миллионов на оснащение нового здания мебелью и самым современным оборудованием. Сегодня - это современное, светлое, комфортное и безопасное учреждение здравоохранения оснащено по самому последнему слову техники, в полной мере обеспечены условия доступной среды, оно полностью отвечает всем требованиям брэнд-бука. Созданы все условия для плодотворной работы коллектива и приема детей.

«Мы вложили все силы и старания для того, чтобы сегодня перед самыми маленькими жителями Электрогорска, их мамами, папами и бабушками открылись двери этого светлого, комфортного здания, чтобы создать трудовому коллективу детской поликлиники достойные условия для успешной и крайне важной работы», - обратился к участникам церемонии Семенов.

В церемонии открытия также приняла участие депутат Московской областной думы Линара Самединова, которая пожелала коллективу успешной работы в новом здании, а малышам и их мамам - приходить в поликлинику в большинстве случаев для профилактических осмотров, а не по болезни.

Теперь малыши будут с радостью приходить в эти светлые, яркие помещения, где для них созданы все условия, в том числе, игровая зона, украшенная картинками с сюжетами из любимых мультфильмов.

«Мне очень приятно, что инфраструктура учреждений здравоохранения Московской области растет. Немногим более полутора лет назад мы с Ольгой Сергеевной были в этом здании. Сегодня ситуация кардинально изменилась - мы открываем современное, функциональное, комфортное здание, которое полностью обеспечено всеми условиями для предоставления качественных медицинских услуг маленьким пациентам», - сказал Марков.