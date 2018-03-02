РИАМО - 2 мар. Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России по жалобе ООО «Консалтинговая компания «Бриз» о нарушении закона о контрактной системе, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Московской области.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «Консалтинговая компания «Бриз» на действия (бездействие) федерального государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный комплекс министерства финансов Российской Федерации» при проведении электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту деревянного корпуса.

«По итогам рассмотрения Московское областное УФАС России признало жалобу ООО «Консалтинговая компания «Бриз» необоснованной. Не согласившись с указанным решением, ООО «Консалтинговая компания «Бриз» обратилось в суд. Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Консалтинговая компания «Бриз» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России», - говорится в сообщении.