РИАМО - 2 мар. Жители Московской области теперь могут прикрепиться к поликлинике, заполнив в режиме онлайн электронную форму на портале государственных услуг, решение о прикреплении будет принято всего за сутки, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой.

«Начиная с марта, на сайте госуслуг (uslugi.mosreg.ru) процесс электронного прикрепления к поликлинике станет удобнее: после подачи заявления в электронной форме прикрепление будет осуществлено в течение одного рабочего дня, для процедуры не придется предоставлять сканы», – сказала Забралова.

Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, в свою очередь, пояснил, что уже сегодня жители Подмосковья могут через интернет не только записаться на прием в лечебное учреждение, вызвать на дом врача, но и прикрепиться к медучреждению за максимально короткий срок — один день. Теперь нет необходимости лично обращаться в поликлинику для прикрепления.

По его словам, данной услугой могут воспользоваться все жители Московской области. После прикрепления пользователям будут доступны электронные услуги «Запись к врачу» и «Вызов врача на дом».

В 2017 году жители Подмосковья записались на прием к врачу через интернет более 8,6 миллиона раз, а в январе 2018 года зафиксировано на 200 тысяч больше записей через интернет, чем за аналогичный период прошлого года.