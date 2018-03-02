РИАМО - 2 мар. В рамках строительства первого пускового комплекса многоуровневой транспортной развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе завершили монтаж пролетного строения правой стороны путепровода через железнодорожные пути Рижского направления МЖД в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Пролетное строение поддерживают шесть опор, для их сооружения потребовались 2,85 тысячи тонн металлоконструкций и 7,4 тысячи кубометров бетона.

«Подрядчик выполнил работы по монтажу в соответствии с графиком. В строительстве объекта задействовано порядка 250 специалистов и 35 единиц техники. В IV квартале 2018 года на путепроводе завершатся основные строительно-монтажные работы, и будет открыто рабочее движение, что позволит ликвидировать пробки на данном транспортном узле», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

По данным пресс-службы, после окончания зимнего периода начнутся работы по устройству мостового полотна и барьерно-перильного ограждения на путепроводе, общая протяженность которого составит 358 метров. Также в ходе работ по первому пусковому комплексу продолжается переустройство инженерных коммуникаций и ведутся работы по спрямлению русла реки Баньки.

«Параллельно идет строительство второго пускового комплекса, в рамках которого возводится левая сторона путепровода. Мы завершили устройство опор искусственного сооружения и приступили к укрупненной сборке металлоконструкций пролетного строения», - отметил директор проекта АО «Стройтрансгаз» Петр Пономарев.

Строительство Красногорской развязки реализуется в три этапа. Контракт на строительство I пускового комплекса был заключен в 2015 году, на реализацию II и III пусковых комплексов подписан в 2017 году. Работы по всем трем участкам планируется завершить в 2019 году.

В материале напоминается, что в рамках трех этапов будут построены левая сторона путепровода основного хода Волоколамского шоссе через железнодорожные пути Рижского направления, мост через реку Баньку, путепровод на съезде с Волоколамского на Ильинское шоссе, а также разворотная эстакада на Волоколамском шоссе на территории Москвы.

Длина развязки составит около 9 километров, количество полос движения — шесть со стороны Волоколамского шоссе, четыре со стороны Ильинского шоссе и две со стороны Пенягинского шоссе. Общая пропускная способность нового объекта превысит 80 тысяч автомобилей в сутки.

Заказчиком строительства выступает подведомственное министерству транспорта и развития дорожной инфраструктуры Московской области ГКУ «Дирекция дорожного строительства», генподрядчиком – АО «Стройтрансгаз».