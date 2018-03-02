РИАМО - 2 мар. Злоумышленник, угрожая похожим на нож предметом, попытался ограбить аптеку на Новоясеневском проспекте в столице, но скрылся, ничего не похитив, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 28 февраля в ОМВД обратился гражданин с сообщением о разбое по адресу: Москва, Новоясеневский проспект, дом 30, строение 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 28 февраля в 21:35 в помещение аптеки ООО по указанному адресу вошел неизвестный, где, угрожая предметом, похожим на нож, провизору аптеки 1994 года рождения, потребовал передачи денежных средств, однако, по не зависящим от него обстоятельствам, ничего не похитив, скрылся», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту было возбуждено уголовное дело.