РИАМО - 2 мар. На публичные слушания вынесут проект о создании нового городского квартала в Нагорном районе Москвы, реализация которого позволит создать порядка 960 рабочих мест и улучшить условия проживания свыше 2,9 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, одобрила для вынесения на публичные слушания проект планировки части территории специализированной спортивно-рекреационной общественной зоны №13 Нагорного района города Москвы, ЮАО. По итогам их проведения будет принято решение о реализации данного проекта», - говорится в сообщении.

Площадь разработки проекта планировки территории составляет порядка 14,36 гектара. Проект разработан за счет средств инвестора ООО «Стратегии и бизнес». Проект планировки территории предусматривает частичную реорганизацию производственной зоны №33 «Верхние Котлы» с размещением общественно-жилой застройки и объектов социально-бытового обслуживания.

Так, на данной территории планируется строительство жилого комплекса суммарной поэтажной площадью более 127 тысяч квадратных метров, из них на жилую часть приходится порядка 116 тысяч квадратных метров, на нежилую – около 10 тысяч квадратных метров.

«На других участках, которые входят в границы разработки проекта планировки территории, предлагается построить несколько объектов социального и общественного назначения, а также реконструировать административное здание», - сказал председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев.

По его словам, проект планировки территории предусматривает строительство общеобразовательной школы площадью порядка 10 тысяч квадратных метров на 400 мест (с блоком начальных классов на 175 мест), поликлиники площадью около 6 тысяч квадратных метров на 320 посещений в смену. Также планируется возвести объект общественного назначения площадью порядка 3 тысяч квадратных метров и провести реконструкцию административного здания с увеличением суммарной поэтажной площади наземной части. После завершения реконструкции площадь объекта составит порядка 12 тысяч квадратных метров.

Как рассказал председатель комитета, один из земельных участков, расположенных в границах проекта планировки, будет безвозмездно передан инвестором городу в качестве стартовой площадки для строительства домов по программе реновации. В дальнейшем здесь планируется построить жилой комплекс. Общая площадь объекта составит свыше 31 тысячи квадратных метров, из которых жилая часть - 30 тысяч квадратных метров. Предельная высота здания - 75 метров.