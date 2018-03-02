РИАМО – 2 мар. Кандидаты в президенты РФ Владимир Жириновский и Ксения Собчак снова устроили словесную перепалку во время дебатов, поспорив об оценках советского периода в истории России и о влиянии родственников на судьбу обоих политиков, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Если бы остался Советский Союз, ни я, ни он (Игорь Лебедев, сын Жириновского – ред.) никем бы не стали. Ну если вы разрушили страну, это ведь вакансии, и заходи, бери, все что хочешь», — сказал лидер ЛДПР.

Собчак в ответ упрекнула Жириновского в поддержке Лебедева.

«А вам что, не ваш покойный папа дорогу открыл, что ли, а?», — возмутился Жириновский.

Ранее в ходе дебатов на пост президента РФ Собчак облила Жириновского водой. В ответ ее оппонент начал нецензурно браниться.

Выборы главы государства в России пройдут 18 марта 2018 года. 8 февраля Центризбирком объявил о завершении регистрации кандидатов на пост президента. В мартовских избирательных бюллетенях будет восемь фамилий, расположенных в следующем порядке: 1. Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»); 2. Павел Грудинин (КПРФ); 3. Владимир Жириновский (ЛДПР); 4. Владимир Путин (самовыдвиженец); 5. Ксения Собчак («Гражданская инициатива»); 6. Максим Сурайкин («Коммунисты России»); 7. Борис Титов (Партия Роста); 8. Григорий Явлинский («Яблоко»).

Традиционная жеребьевка, определявшая ранее в соответствии с законом порядок фамилий в списке, в этом году проводиться не будет. Фамилии будут располагаться по алфавиту.

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