РИАМО - 2 мар. Москвичи стали отдавать предпочтение культурно-массовым мероприятиям и реже посещать митинги и акции, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

«Количество поступивших в органы исполнительной власти столицы уведомлений о проведении различных публичных акций в 2017 году сократилось в 5,6 раза по сравнению с 2016 годом, а число подобных акций уменьшилось с 13,6 тысячи до 4 тысяч. Но в то же время жители и гости столицы стали чаще посещать культурно-массовые мероприятия», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что за год число гостей городских праздников выросло в 1,5 раза, что подтверждает интерес горожан к культурно-просветительским мероприятиям и московским праздникам. При этом число таких массовых мероприятий также сократилось с 17,4 в 2016 году до 11,3 тысячи в 2017-м.