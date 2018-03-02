РИАМО - 2 мар. УВД на столичной подземке ГУ МВД России по Москве приобретет 45 немецких овчарок для нужд ведомства, максимальная цена контракта составляет 2,25 миллиона рублей, соответствующая информация опубликована на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

«Предмет государственного контракта: поставка 45 (сорока пяти) служебных собак породы немецкая овчарка для нужд УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве», — говорится в извещении о проведении электронного аукциона.

Собак будут поставлять ведомству ежемесячно — от 9 голов и более в течение пяти месяцев с момента заключения контракта.

Начальная (максимальная) цена договора составляет 2,25 миллиона рублей.

У всех овчарок должны быть ветеринарные паспорта с отметками о вакцинации собаки и сопроводительные документы. Возраст животных должен быть от 6 до 18 месяцев, они должны быть среднего размера, сильными с хорошей мускулатурой, у собак должен быть сухой костяк и крепкое общее строение.

«Поведение: должна обладать уравновешенным темпераментом, крепкими нервами, уверенностью, абсолютным спокойствием (за исключением возбужденного состояния, вызванного соответствующими обстоятельствами), быть внимательной и легко поддающейся дрессировке», — добавляется в приложении к техническому заданию.

При отборе собак будут учитываться их реакции на шумовые раздражители, на апортировочный предмет, пищевая реакция, острота чутья.

Электронный аукцион состоится 12 марта.

В прошлом году УВД на Московском метрополитене закупило 10 немецких овчарок, максимальная цена по тем торгам составляла 500 тысяч рублей.