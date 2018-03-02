РИАМО (БАЛАШИХА) – 2 мар. В спорткомплексе «Метеор» подмосковной Балашихи 6 марта пройдет фестиваль футбола Московской области, в программе – показательный футбольный матч женских любительских команд, говорится на официальном сайте мероприятия ЖивуСпортом.рф.

Праздник проводится в рамках реализации проекта «Лучшая лига мира – Лига мам», который стал одним из победителей конкурса социально значимых проектов «Наследие волонтерской программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России».

«Уже 6 марта 2018 года пройдет фестиваль футбола Московской области «100 дней до ЧМ–2018». Фестиваль откроется в спорткомплексе «Метеор» в 16:00», – говорится в сообщении.

На фестиваль приглашают детей от 3 до 17 лет и их родителей. В программе – показательный футбольный матч женских любительских команд, турнир для детей и их мам, развлекательная акция «100 дней – 100 мячей», а также различные конкурсы и розыгрыши сувениров Чемпионата мира-2018.