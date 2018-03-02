РИАМО – 2 мар. В подмосковной Дубне международная группа ученых запустила первый эксперимент на строящемся в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) ионном ускорительном комплексе NICA, сообщает ТАСС.

«Первый эксперимент начался два дня назад на выведенных пучках из ныне действующего сверхпроводящего ускорителя нуклотрона, на базе которого и строится коллайдер. Кроме изучения плотной барионной материи, столкновения тяжелых ионов, которое пока только на зачаточной стадии, параллельно решается интересная, до сих пор не исследованная задача: взаимодействие двух составляющих любого ядра, двух нуклонов, когда их силы меняют свой статус от притягательных до отталкивающих», - сказал директор лаборатории физики высоких энергий института Владимир Кекелидзе.

Он резюмировал, что физическая программа проекта NICA была начата.

В первом эксперименте участвуют ученые из России, США, Израиля, Германии и Франции.

По словам Кекелидзе, сейчас на NICA ведут работы по изготовлению и монтажу отдельных частей.

«Синхротрон-бустер (один из ускорителей – ред.) запустят в этом году, здание под коллайдер будет завершено в 2019 году, монтаж коллайдера начнем в 2020 году. В том же 2020 году начнем монтаж по исследованию столкновения тяжелых ионов», - отметил он.

На полную мощность комплекс должен выйти в 2023 году.

Ионный ускорительный комплекс NICA (Nuclotron-based Ion Collider Facility) строят на базе Объединенного института ядерных исследований в Дубне для изучения свойств плотной барионной материи. Ученые планируют воссоздать в лабораторных условиях состояние вещества, в котором пребывала Вселенная в первые мгновения после Большого взрыва.

Как уточняется в сообщении, коллайдер NICA - один из шести проектов класса megascience в России. В конце 2017 года кабмин выделил 3,9 миллиарда рублей взноса в ОИЯИ на строительство коллайдера. Стоимость базовой конфигурации коллайдера - 27,5 миллиардов рублей.