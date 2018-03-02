РИАМО - 2 мар. Столичный хоккейный клуб «Динамо» впервые в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) остался за пределами восьмерки сильнейших, проиграв в матче против московского «Спартака», сообщается на сайте клуба «Динамо».

«Подопечные Владимира Воробьева в заключительном матче регулярного чемпионата уступили московскому «Спартаку» и лишили себя шансов побороться за Кубок Гагарина», — говорится в сообщении.

Тренерский штаб московского «Динамо» выставил боевой состав на сегодняшний день, но к решающему матчу не смогли восстановится Дастин Бойд, Андрей Кутейкин, Дмитрий Казионов и Антон Злобин.

Игра завершилась в пользу «Спартака» со счетом 4:3.

Как заключается в сообщении, впервые за 17 лет и впервые в истории КХЛ динамовцы остаются за пределами восьмерки сильнейших и отправляются в ранний отпуск.