РИАМО - 2 мар. В подмосковном Клину правоохранители задержали двух местных жителей в возрасте 22 и 23 лет, которые подозреваются в краже мобильного телефона, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленники, находясь в помещении одного из магазинов сотовой связи, расположенных на улице Советская площадь, похитили мобильный телефон», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что, изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и задержали правонарушителей у одного из торговых центров. Злоумышленники пояснили, что похищенное мобильное устройство продали, а вырученные деньги потратили на личные нужды.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.