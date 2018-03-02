РИАМО - 2 мар. В Сергиево-Посадском районе Подмосковья планируют построить фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) еще в семи населенных пунктах муниципалитета, говорится в сообщении пресс-службы администрации Сергиево-Посадского района.

Глава муниципалитета Михаил Токарев отчитался о результатах работы районной администрации за 2017 год. Мероприятие прошло в большом зале Дворца культуры имени Ю.А. Гагарина 1 марта. За несколько часов до начала отчета заместители главы района провели открытый прием граждан. Более 100 человек пришли во Дворец культуры, чтобы оставить свои обращения и получить ответы на волнующие вопросы. Затем люди переходили в зал, где и заслушали отчет об итогах работы.

«В здравоохранении вместе с областным Минздравом мы начинаем работу по проектированию и строительству новой современной больницы в Хотькове. Собираемся продолжить ремонты в отделениях районной больницы. Реализовать строительство фельдшерско-акушерских пунктов в семи населенных пунктах района — Каменках, Глинкове, Марьине, Федорцове, Торгашине, Зубцове и Хомякове», — сказал глава района.

Он также отметил, что в сфере образования в еженедельном режиме контролируется ход строительства школы на 1,1 тысячу мест в микрорайоне Северный-5. Жителям также будет публично продемонстрирован проект строительства школы на 550 мест в микрорайоне Зубачево поле.

Кроме того, Токарев подчеркнул важность программы «Чистая вода», которая должна быть полностью реализована в этом году на территории района. Рассказал о строительстве новых пешеходных зон, развитии индустриального парка «М-8», строительстве Западного объезда и многом другом.

На отчете присутствовали жители, депутат Государственной думы Сергей Пахомов, зампред правительства Подмосковья Эльмира Хаймурзина, депутаты Московской областной думы Сергей Двойных и Александр Легков, депутаты районного и городского советов, члены районной Общественной палаты, представители организаций и учреждений района.

«Главную оценку работе властей дают жители. Как житель Сергиева Посада я могу сказать, что, несмотря на то, что к власти есть всегда претензии, в целом в районе видна конструктивная работа. Тех, кто пытается донести свои мысли корректно, власть слышит. Сегодня несколько таких примеров со сцены прозвучало. Это самое главное. Как бывшему главе района, а ныне депутату Государственной думы мне было приятно видеть и слышать, что проекты, которые мы начинали вместе, реализуются. Что-то уже завершается, что-то в активной фазе и будет закончено», — отметил Пахомов.

Хаймурзина, в свою очередь, указала на амбициозные задачи, которые перед собой ставит власть Сергиево-Посадского района.

«Отрадно, что в прошлом году район вошел в десятку лучших муниципалитетов Московской области, уверенно заняв шестую строчку областного рейтинга муниципалитетов. Меня впечатлило, что районная команда не собирается останавливаться, ставит перед собой амбициозные задачи, которые сегодня были озвучены в отчете. Чувствуется, что есть состязательный дух. Михаил Юрьевич сказал, что будет стремиться войти в тройку лидеров. Это непросто. Видна слаженная системная работа, и людям интересно в ней участвовать», — добавила Хаймурзина.

Она подчеркнула, что на областном уровне констатируют работу местных властей по развитию муниципалитета. Кроме того, в Сергиево-Посадском районе наблюдается активная общественная позиция.

После отчета совет депутатов Сергиево-Посадского района собрался на внеочередное заседание, где парламентарии приняли отчет главы о результатах работы администрации в 2017 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям Подмосковья 14 февраля, во время которого рассказал, что уже проделано в регионе и что предстоит сделать для улучшения комфорта жителей. В частности, глава региона отметил, что в 2018-2019 годах в области полностью закончат ремонт детских и почти всех взрослых поликлиник.