РИАМО - 2 мар. В Москве и Подмосковье климатическая весна может наступить в последнюю декаду марта, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков.
«По норме, у нас с 20 марта по 1 апреля идет переход на плюсовые температуры. В этом году ранней пока не ожидается», - сказал Цыганков.
Он добавил, что тепло медленно и постепенно приходит в Московский регион.
Ранее дежурный синоптик центра погоды «Фобос» сообщил, что март в Москве и Подмосковье будет холодным, температура воздуха будет ниже климатической нормы.
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