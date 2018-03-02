РИАМО - 2 мар. В Москве и Подмосковье климатическая весна может наступить в последнюю декаду марта, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков.

«По норме, у нас с 20 марта по 1 апреля идет переход на плюсовые температуры. В этом году ранней пока не ожидается», - сказал Цыганков.

Он добавил, что тепло медленно и постепенно приходит в Московский регион.

Ранее дежурный синоптик центра погоды «Фобос» сообщил, что март в Москве и Подмосковье будет холодным, температура воздуха будет ниже климатической нормы.

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