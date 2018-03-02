РИАМО - 2 мар. На берегу Яузы в Северо-Восточном административном округе столицы появится новый парк, стоимость работ оценивается в 48 миллионов рублей, сообщается на сайте RosTender.info.

«Департамент капитального ремонта города Москвы проводит тендер на разработку проекта нового парка, который будет расположен на берегу Яузы в СВАО», — говорится в сообщении.

Стоимость проектно-изыскательских работ оценивается в 48 миллионов рублей. Финансирование ведется из городского бюджета. Заявки на тендер принимают до 21 марта, 27 марта департамент капремонта выберет победителя.

Площадь парка составит почти 33 гектара. Здесь планируют соорудить парковый театр и эстраду для концертов, спортивные площадки, веранды и павильоны для отдыха, построить смотровую площадку над рекой, создать сеть велосипедных и парковых дорожек протяженностью около 5 километров.

На подготовку проекта, согласно документации тендера, отводится около пяти месяцев.