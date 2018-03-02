РИАМО - 2 мар. Утром в пятницу в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» отменили и задержали более 25 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во «Внукове» задержан один рейс, два отменены, в «Домодедове» задержали семь рейсов, девять отменили, в «Шереметьеве» задержано шесть рейсов. Данных по отменам и задержкам в аэропорту «Жуковский» нет.

В пятницу в Москве и в Московской области ожидается небольшой снег преимущественно во второй половине дня, а температура воздуха опустится до минус 12 градусов. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду.