РИАМО - 2 мар. В преддверии Международного женского дня в Московском метрополитене появились в продаже праздничные брелоки с функцией транспортной карты «Тройка», тираж сувениров составил 1 тысячу брелоков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Праздничные брелоки с функцией транспортной карты «Тройка» появились в Московском метрополитене к Международному женскому дню - 8 Марта», - говорится в сообщении.

Тираж сувениров, приуроченных к 8 марта, составил 1 тысячу брелоков.

«Брелоки «Тройка» с дизайном, посвященным Международному женскому дню, поступили в продажу во все сувенирные витрины на стойках «Живое общение», а также в сувенирные магазины на станциях «Маяковская» и «Трубная». Необычный сувенир будет дарить женщинам праздничное настроение круглый год», - сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Тематический брелок оформлен в красном цвете. В левом углу на нем изображен букет цветов, а рядом с букетом располагается цифра 8. Также на брелоке нарисован логотип карты «Тройка».

В материале отмечается, что пополнить кошелек карты «Тройка», встроенной в сувенир, или записать на носитель любой тип проездного билета можно в кассах метрополитена. Также пополнить баланс «Тройки» можно через мобильное приложение «Метро Москвы» и с помощью сервиса онлайн-пополнения на сайте mos.ru в разделе «Услуги».

В метро Москвы также продаются кольца и браслеты с чипом Карты «Тройка». Сувениры с функцией транспортной карты позволяют оплатить проезд везде, где работает «Тройка»: в метрополитене, на Московском центральном кольце (МЦК), в наземном транспорте.