РИАМО - 2 мар. В 16 городских парках Москвы пройдет ежегодная акция «Ночь на катке», приуроченная к закрытию ледового сезона, в период акции катки будут работать бесплатно, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В преддверии закрытия ледового сезона департамент культуры Москвы проведет в 16 городских парках ежегодную акцию «Ночь на катке». Присоединиться к ней можно будет в Парке Горького, «Сокольниках», саду «Эрмитаж», Бабушкинском, Перовском и других парках. С 18:00 7 марта до 01:00 8 марта все катки будут работать бесплатно», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что дополнительные услуги, такие как прокат коньков и защитной экипировки, нужно будет оплатить дополнительно.

«Ночь на катке» - общегородская акция, цель которой - популяризация активного досуга и отдыха в парках. В этом году мы посвятим ее нашим олимпийцам, которые достигли больших успехов на прошедшей зимней Олимпиаде», - сказал руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Он добавил, что именно поэтому акция имеет также название «Ночь чемпионов». Во время катаний вместе на лед выйдут также известные спортсмены. Все желающие смогут продемонстрировать свое мастерство во время конкурсов и состязаний.

Например, посетители катка в «Сокольниках» смогут принять участие в стометровом забеге на коньках, пройти эстафету с препятствиями и побороться за звание лучшего хоккейного нападающего. В Перовском парке состоится конкурс талантов - участникам предстоит разделиться на команды и показать лучшие умения — спортивные, творческие или профессиональные. Любители необычных развлечений смогут сыграть в хоккей в валенках или принять участие в чемпионате по боулингу на катке парка в музее-заповеднике «Коломенское». Практически на всех площадках праздник завершится концертами и выступлениями музыкантов.

Акция «Ночь на катке» пройдет на таких городских площадках, как Бабушкинский парк, Парк Горького, Лианозовский парк, Воронцовский парк, парк «Сокольники», парк «Фили». Также поучаствовать в мероприятиях, приуроченных к акции, смогут посетители Измайловского парка, сада имени Баумана, парка «Красная Пресня», Перовского парка, сада «Эрмитаж» и парка Дружбы. На катках в парке Северного речного вокзала,а также в парке «Северное Тушино», в музее-заповеднике «Коломенское» и в Таганском парке посетители смогут принять участие в завершении ледового сезона.