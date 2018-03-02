РИАМО - 2 мар. За прошедшие сутки в Московской области зарегистрировали более 15 возгораний, к их ликвидации привлекали 140 человек, сообщается в пятницу на сайте Главного управления МЧС России по региону.

«Пожаров - 16. Спасено - 11. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекались 140 человек, 40 единиц техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали одиннадцать раз, при этом были спасены одиннадцать человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

В пятницу сжигание порубочных остатков запланировано в 264 местах на территории 12 муниципалитетов.