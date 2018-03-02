РИАМО - 2 мар. В Москве автобусы еще четырех маршрутов наземного городского транспорта перейдут на бестурникетный режим, пассажиры смогут заходить в салон через все двери и оплачивать проезд с помощью валидаторов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На бестурникетный режим работы перейдут автобусы еще четырех маршрутов. В марте пассажиры автобусов №№ 37, 507, 607 и 724к смогут заходить в салон через все двери и оплачивать проезд с помощью валидаторов уже в транспорте», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что в начале года бестурникетный режим был введен на 72 маршрутах наземного транспорта, на еще одном маршруте были ликвидированы турникеты с 1 февраля.

«Мы продолжаем переводить на бестурникетную систему оплаты проезда популярные маршруты, на которых работают автобусы повышенной вместимости. Такой режим оплаты делает посадку в транспорт более быстрой и удобной. Пассажиры экономят от пяти до 15 минут в пути», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Бестурникетная система действует более чем в 1,1 тысячи автобусах Москвы. За первый месяц работы они перевезли 20 миллионов пассажиров.