РИАМО - 2 мар. В Москве более 130 молодоженов планируют заключить брак 7 марта, еще свыше 340 пар узаконят отношения 9 марта, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Почти 500 московских пар решили приурочить свадьбы к 8 Марта. Это примерно в два раза больше, чем в прошлом году. Церемонии в городских загсах пройдут накануне весеннего праздника, в среду, 7 марта, (135 пар), и после него, 9 марта (344 пары), в пятницу, которая в этом году стала выходным днем», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что 8 марта в Москве браки заключать не будут.

«Многие молодожены стремятся провести церемонию в даты, связанные с разными праздниками. Существует убеждение, что правильно выбранный день свадьбы поможет создать по-настоящему крепкую семью», - сообщила начальник управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева.

По ее словам, помимо традиционных поздравлений, от ведущих брачных церемоний можно будет услышать и специальные, посвященные 8 Марта. Невестам пожелают оставаться такими же красивыми и женственными, как и в день свадьбы, а женихам — дарить любимым женщинам букеты цветов не только в праздники.

Молодожены также предпочитают заключать браки и в другие праздничные даты, среди которых День святого Валентина и День Петра и Февронии, который также называют Днем любви, семьи и верности. Особой популярностью у московских пар пользуется Красная горка - первые выходные дни после Пасхи, а также День города, когда всюду проходят праздничные мероприятия.