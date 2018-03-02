РИАМО - 2 мар. В пятницу в Москве и в Московской области ожидается небольшой снег преимущественно во второй половине дня, а температура воздуха опустится до минус 12 градусов, сообщается в пятницу на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем на погоду столичного региона будет оказывать влияние атмосферный фронт циклона с юго-запада. Преимущественно во второй половине дня местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха — минус 9 – минус 7 градусов в Москве и минус 12 – минус 7 градусов по области», - говорится в сообщении.

Также ожидается ветер восточного направления, а во второй половине дня — юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха - около 65%. Атмосферное давление будет постепенно падать и в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба.

«При таких условиях особенно трудно придется людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония, вегетососудистая дистония, атеросклероз сосудов головного мозга, перенесшим инфаркт или инсульт. У них могут отмечаться скачки артериального давления, головные и сердечные боли. Особенно велик риск возникновения спазмов сосудов, приступов стенокардии или бронхоспазма при выходе из теплого помещения на улицу», - предупреждают специалисты.

Кроме того, синоптики рекомендуют, таким людям при себе иметь средства первой медикаментозной помощи и избегать переохлаждения.