РИАМО - 1 мар. Пожарные локализован возгорание на судне в акватории Москвы-реки у проспекта Андропова, информации о пострадавших не поступало, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

В 19:34 поступило сообщение о загорании на пришвартованном судне в акватории реки Москва (проспект Андропова, дом 11)

«На пришвартованном судне происходило загорание на общей площади около тысячи квадратных метров. В помощь к месту пожара прибыл многоцелевой пожарно-спасательный корабль «Полковник Чернышев» - принятыми мерами в 22:38 пожар локализован», - говорится в сообщении.

Лаборатория ГУ МЧС России по Москве на месте берет замеры воздуха. ПДК вредных примесей в воздухе не зафиксировано. От МЧС Москвы на месте пожара работают более 30 единиц техники и более 100 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало.

Видео пожара на корабле у проспекта Андропова в Москве>>