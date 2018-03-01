РИАМО - 1 мар. Более 100 специалистов МЧС и 30 единиц техники задействованы при тушении пожара на судне у проспекта Андропова в Москве, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС по Москве.

В четверг в 19:34 поступило сообщение о загорании на пришвартованном судне по адресу: проспект Андропова, дом 11. По предварительной информации, людей на судне нет. В помощь к месту пожара прибыл многоцелевой пожарно-спасательный корабль «Полковник Чернышев». Площадь пожара составила около тысячи квадратных метров.

«Всего от МЧС на месте пожара работает более 30 единиц техники и более 100 человек из личного состава МЧС», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что площадь возгорания составляет порядка 1 тысячи квадратных метров, она не увеличилась за последнее время.

«Сил МЧС достаточно, обстановка на месте пожара спокойная. Сейчас мы ожидаем ликвидации», - подчеркнул собеседник агентства.

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