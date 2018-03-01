РИАМО - 1 мар. Многоцелевой пожарно-спасательный корабль «Полковник Чернышев» прибыл на помощь к месту пожара на судне у проспекта Андропова в Москве, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

В четверг в 19:34 поступило сообщение о загорании на пришвартованном судне по адресу: проспект Андропова, дом 11. По предварительной информации, людей на судне нет. Площадь пожара составила около тысячи квадратных метров.

«На место пожара прибыл многоцелевой пожарно-спасательный корабль «Полковник Чернышев», он принимает активное участие в тушении загорания», - сказал собеседник агентства.

«Полковник Чернышев» — это корабль ледового класса, его корпус имеет усиленный пояс. Такая особенность позволяет использовать судно зимой.

Главная задача корабля — тушить крупные пожары на воде и вблизи акватории Москвы-реки. Он может работать самостоятельно, используя три лафетных ствола производительностью 100 литров в секунду каждый, и как вспомогательная единица техники: мощные насосы позволяют подавать 320 литров в секунду.

Видео пожара на корабле в Москве>>