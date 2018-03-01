РИАМО – 1 мар. Уже к концу 2018 года средние ипотечные ставки в России будут в районе 8%, в ближайшие два года ставка может снизиться до 7%, говорится в сообщении пресс-службы АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».

В четверг в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве президент РФ огласил ежегодное послание Федеральному собранию. Путин отметил, что необходимо снизить ставки по ипотечным кредитам до 7-8%.

«Ставка по ипотеке в 7% - это перспектива ближайших одного-двух лет. <…> По прогнозам АИЖК, уже к концу 2018 года средние ипотечные ставки будут в районе 8%. Но ипотеку можно взять сегодня, а в дальнейшем при снижении ставок заемщик всегда может перекредитоваться», - сказал гендиректор АИЖК Александр Плутник.

По его словам, в 2018 году рынок ипотеки продолжит уверенно развиваться, выступая ключевым инструментом поддержки платежеспособного спроса на жилье.

По прогнозам АИЖК, в этом году 1,3 миллиона семей улучшат жилищные условия с помощью ипотеки, объемы выдачи увеличатся до уровня 2,5-2,7 триллиона рублей. Это подтверждают итоги января: за первый месяц выдано 78 тысяч ипотечных кредитов на 148,3 миллиарда рублей.