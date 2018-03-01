РИАМО - 1 мар. Уже почти 1 тысячу квадратных метров составляет площадь возгорания на пришвартованном на Нагатинской набережной судне, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

В четверг в 19:34 в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании на пришвартованном судне по адресу: проспект Андропова, дом 11. По предварительной информации людей на судне нет. В помощь к месту пожара был направлен многоцелевой пожарно-спасательный корабль «Полковник Чернышев». Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

«Пожарные продолжают тушить пожар на пришвартованном судне на общей площади около 1 тысячи квадратных метров», - говорится в сообщении.

Судно, которое было пришвартовано рядом и не загорелось, уже отбуксировали.

Видео пожара на пришвартованном судне в Москве>>