РИАМО - 1 мар. Высокоскоростной поезд «Сапсан» в преддверии чемпионата мира по футболу с четверга начал курсировать по маршруту Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород, сообщил журналистам директор по пассажирским перевозкам ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

«Сегодня компания «Российские железные дороги» в преддверии чемпионата мира по футболу возобновляет движение высокоскоростного поезда «Сапсан» на участке Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород», - сказал Пегов.

Он отметил, что возобновление движения поезда является знаковым событием. На данном маршруте будут использоваться четыре поезда «Сапсан».

«Высокоскоростные поезда «Сапсан» полностью готовы к эксплуатации на этом участке. Думаю, что нашим пассажирам этот маршрут приглянется», - добавил Пегов.

Согласно справочному материалу, в рамках возобновления курсирования поезда проходит акция, согласно которой с 1 по 11 марта приобрести билет на «Сапсан» по данному маршруту можно со скидкой в 50%.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».