РИАМО - 1 мар. Широкомасштабный информационный проект, посвященный 690-летию Рузы, стартовал в Рузском городском округе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В Рузском городском округе стартовал широкомасштабный информационный проект «Руза - город исторический». Он посвящен 690-летию Рузы. В рамках проекта на разных площадках будут размещаться исторические фотографии Рузы», - сказал глава городского округа Максим Тарханов.

По его словам, несколько сотен архивных фотографий Рузы будут размещаться в социальных сетях в аккаунтах администрации округа, на сайте-партнере ruza24.ru и в специальной рубрике проекта «Инфоэкраны РИАМО». Кроме того, фотографии будут демонстрироваться на фотовыставках, которые планируется развернуть в учебных заведениях и муниципальных учреждениях.

В Рузском городском округе создан оргкомитет по подготовке и проведению празднования 690-летия Рузы. Еженедельно члены оргкомитета собираются и решают вопросы, связанные с реализацией проектов в рамках празднования юбилея города.