РИАМО - 1 мар. Главгосстройнадзор Московской области проверит жилой дом на 235 квартир, который достроили в подмосковных Химках, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области проводит проверку по извещению об окончании строительства жилого дома 12.1, распложенного в Северо-Западной промышленно-коммунальной зоне между Вашутинским шоссе и Октябрьской железной дорогой городского округа Химки», - сказал глава надзорного органа Руслан Тагиев.

Площадь здания составляет 17569 квадратных метров. По проекту в 17-этажном доме расположены 235 квартир. Из них: однокомнатных – 96, двухкомнатных – 125, квартиры свободной планировки – 14. Площадь квартир составляет 5633 квадратных метра.

На придомовой территории расположены площадки для спорта и отдыха, обустроены места для парковки автомобилей. В плане благоустройства учтены требования доступности для маломобильной группы населения.

«После проведения проверки по извещению об окончании строительства и устранения всех замечаний объекту будет выдано заключение о соответствии», - говорится в сообщении.