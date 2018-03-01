РИАМО - 1 мар. Пожарные продолжают тушить возгорание на судне, которое пришвартовано на Нагатинской набережной в Москве, площадь пожара составляет 200 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

В четверг в 19:34 в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании на пришвартованном судне по адресу: проспект Андропова, дом 11. По предварительной информации людей на судне нет. В помощь к месту пожара был направлен многоцелевой пожарно-спасательный корабль «Полковник Чернышев».

«По прибытии пожарных происходит пожар на пришвартованном судне на общей площади около 200 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения принимают меры к тушению загорания и отбуксировке не горящего рядом пришвартованного судна», - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало.

Видео пожара на пришвартованном судне в Москве>>