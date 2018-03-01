РИАМО - 1 мар. Уникальная школа на 275 мест, строительство которой началось в подмосковном Домодедове, станет типовым проектом для подобных учреждений в Московской области, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Новую школу построят на месте старого здания первой домодедовской школы по адресу: Советская, 32. Современнейшее учебное заведение будет возводиться по уникальному проекту, где каждый квадратный метр будет использован для организации учебного и творческого процесса», - говорится в сообщении.

Представители управления образования городской администрации отметили, что новая школа разгрузит школы №1 и №4, а также третий лицей, единственный из городских школ, работающий в две учебные смены.

Согласно макету будущего здания, корпуса новой школы будут построены не стандартно, буквой «П» или буквой «Г», здание будто раскрывает объятия навстречу новым ученикам. В школе будет два спортивных и актовый залы, просторная столовая на 100 мест, библиотека. При этом учтено традиционное разделение младшей и старшей школы. Уникальный проект потребует и современных строительных технологий.

«Большие окна дадут приток естественного света. А остекление пройдет по энергоэффективным технологиям, сберегающим тепло зимой и прохладу летом. Территория вокруг здания также будет комплексно обустроена – в плане озеленение, спортивная площадка, тренажерный комплекс и беговые дорожки. Предусмотрены даже балконы, которые также могут быть использованы для проведения открытых мероприятий – линеек, выпускных и других общешкольных праздников. Этот проект уже прошел проверки во всех вышестоящих инстанциях», - добавляется в сообщении.

Что касается сроков, глава городского округа Домодедово Александр Двойных пояснил, что планируется завершить строительство до конца текущего года. Это абсолютно новый подход к строительству школ. От красоты и функциональности архитектуры зависит и настроение, и то, с каким усердием дети и молодежь будут учиться. Школа строится в рамках программы президента РФ по ликвидации второй смены.

По словам Двойных, в Домодедове на сегодня около 5% детей учится во вторую смену. К 2020–2021 году планируется создать в городе инфраструктуру, которая позволит ликвидировать такой формат обучения.

«У этого проекта высокие шансы стать типовым для многих российских городов, где ведется интенсивное строительство, а место подбирается в уже застроенных микрорайонах», - добавил Двойных.