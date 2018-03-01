РИАМО - 1 мар. Депутат Московской областной думы Игорь Коханый провел встречу со студентами филиала МАИ «Стрела» в подмосковном Жуковском, в ходе встречи обсудили вопрос участия в предстоящих выборах президента страны, сообщил в четверг глава городского округа Андрей Войтюк.

«Сегодня депутат Московской областной думы Игорь Валерьевич Коханый встретился со студентами филиала МАИ «Стрела», - написал Войтюк на своей странице в соцсети Instagram.

Он отметил, что в рамках встречи побеседовали о необходимости участия в предстоящих выборах президента Российской Федерации: некоторые из студентов в этом году впервые смогут проголосовать, приняв тем самым участие в общественно-политической жизни нашей страны.

«Ребята задали Игорю Валерьевичу самые разные вопросы, связанные с избирательным процессом, политическим и экономическим устройством страны», - уточнил глава Жуковского.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.