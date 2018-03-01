РИАМО - 1 мар. Жители Москвы и Подмосковья смогут принять участие проекте «Вектор «Детство», в рамках реализации которого определят лучшие 10 практик, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны Кузнецовой.

«С целью проведения анализа лучших региональных практик по вопросам поддержки семьи, материнства, отцовства и детства и повышения уровня качества жизни семей с несовершеннолетними детьми уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка разработал проект по составлению ежегодного рейтинга лучших практик регионов «Вектор «Детство-2018», - говорится в сообщении.

Для реализации этого проекта при детском омбудсмене создан проект-центр. Деятельность проект-центра будет ориентирована на формирование системы содействия общественным проектам, направленным на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, повышения уровня качества жизни семей с детьми, а также проведение экспертиз и дальнейшую реализацию представленных на рассмотрение проектов.

По итогам экспертных оценок будут определены победители в следующих номинациях: «Проект года – 2018», «Топ-10», «Топ-100». По реализации деятельности проект-центра планируется оказать содействие в реализации лучших региональных проектов.

«Проекты, вошедшие в топ-10, получат диплом участника ежегодного рейтинга «Вектор «Детство», публикации о проектах будут размещены на сайте детского омбудсмена, а также в других СМИ», - добавляется в сообщении.